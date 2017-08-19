انطلاق التكوين البيداغوجي للاساتذة الناحجين في مسابقة التعليم الوطني

19/08/2017 - 09:47

يشرع هذا السبت الأساتذة الناجحون في مسابقة توظيف الأساتذة للطورين المتوسط و الثانوي في التكوين البيداغوجي  الإلزامي للالتحاق بمناصبهم مع الدخول المدرسي المقبل.

و خصص لهذا التكوين الذي يدوم إلى نهاية شهر أوت الجاري 53 مركزا موزعا على كافة ربوع الوطن.

 وقد انتهى الوظيف العمومي من عملية التدقيق و التأشير على الملفات الإدارية للناجحين التي تم إقصاء منها 1000 ناجح حيث سيتم تعويضهم مباشرة من القائمة الاحتياطية  .

للإشارة ، فقد أعلن عن نتائج الامتحان الشفهي للمسابقة يوم 9 أوت الجاري حيث بلغ عدد الناجحون في القائمة النهائية  10009 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية 

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