لبنان: انطلاق عملية "فجر الجرود" لدحر تنظيم ما يسمى "داعش"

أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون , عن انطلاق عملية "فجر الجرود", لدحر عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش).

و أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت, ان الجيش اللبناني بدأ عملية "فجر الجرود" من جرود بلدات "القاع" و"رأس بعلبك" و"الفاكهة".

وفي هذا الإطار, قامت مدفعية الجيش وطائراته ومدافعه منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم, بدك أوكار إرهابيي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية /داعش/ في جرود رأس /بعلبك/, وحقق الجيش اللبناني إصابات مباشرة في مراكز تنظيم داعش وصفوف عناصره, حسب ذات المصادر.

و أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن , '"سيارات الإسعاف بالإضافة إلى 175 مسعفا ومتطوعا ينتشرون على طول الخط الممتد من القاع حتى رأس بعلبك وعرسال لمواكبة عملية "فجر الجرود التي يقوم بها الجيش اللبناني في "رأس بعلبك" و جرود "القاع" ضد إرهابيي داعش.