الرئيس بوتفليقة يجري حركة هامة للإطارات على مستوى الإدارة الإقليمية

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حركة هامة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية مست 95 رئيس دائرة و20 مسؤولا على مستوى الولايات والإدارات المحلية, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مست خمس وتسعون (95) رئيس دائرة, ثمانية (08) مدراء للتقنين والشؤون العامة, خمسة (05) مدراء للإدارة المحلية وسبعة (07) مفتشين عامين بالولايات

وتأتي هذه الحركة "تبعا لترقية بعض الإطارات في وظائف سامية أخرى على مستوى الإدارة الإقليمية وتسعى إلى مواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية, لا سيما عن طريق التوزيع الأمثل للكفاءات وتحسين مستوى التأطير للجماعات المحلية".

وأكد ذات البيان أن هذه الحركة "تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وتشجيع العنصر النسوي لتقلد مناصب المسؤولية, حيث خصت الترقيات تسع (09) نساء في هذه الوظائف السامية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية