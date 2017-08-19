الكرة الطائرة مونديال2017 دون 23 عاما :المنتخب الجزائري ينهزم أمام الأرجنتين 4-0

انهزم المنتخب الجزائري للكرة الطائرة لأقل من 23 سنة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 4 أشواط لصفر (15-11, 15-08, 15-09, 15-12) في مقابلة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة العالم للفئة جرت اليوم السبت بالقاهرة (مصر).

و يسجل بذلك الخضر خسارتهم الثانية, بعد هزيمتهم أمس الجمعة أمام منتخب روسيا, حامل اللقب (4-0).

و لحساب نفس المجموعة الثانية, تغلب منتخب إيران على نظيره الصيني 4-0 (15-13, 15-12, 15-08, 15-13) و هذا بعد خسارته يوم أمس الجمعة أمام الأرجنتين (2-4).

و ستجري المقابلة الأخيرة من الجولة الثانية عن المجموعة الثانية بين روسيا (حامل اللقب) و تركيا (نائب حامل اللقب) في نسخة 2015 بداية من الساعة 00ر19 بالتوقيت الجزائري.

و ستواجه الجزائر خلال مقابلتها الثالثة منتخب إيران يوم الأحد على الساعة 00ر19.

وتجدر الإشارة انه خلال هذه الطبعة الثالثة من المنافسة العالمية لأقل من 23 سنة ارتأت الاتحادية الدولية للعبة القيام بإجراء بعض التعديلات في القوانين.

ويتمثل التغيير الأول في مجموع النقاط التي تمكن الفريق من الفوز بشوط و الذي تقلص من 25 إلى 15 مع ضرورة أن يكون التقدم بفارق نقطتين على الأقل بين الفريقين الفائز و المنهزم فيما يرفع مجموع نقاط الشوط الحاسم من 15 الى 17 نقطة.

ويتمثل التعديل الثاني الذي يتم تجريبه في هذه المنافسة في رفع عدد الأشواط في المقابلة (من 5 إلى 7) مع اعتبار الفريق فائزا باللقاء إذا تمكن من الفوز بأربعة اشواط (4-0, 4-1, 4-2 أو 4-3).

و سيتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه في 24 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية