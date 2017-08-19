تعويضات وخدمات جيدة للحجاج الجزائرين بالبقاع المقدسة

كشف المنسق الإداري والمالي لبعثة الحجاج الجزائريين محمد معزوز أن البعثة تقدم مساعدات مالية للحجاج الذين ضيعوا أموالهم أو سرقت منهم.

و أوضح معزوز" أن البعثة تتكفل بالحاج تكفلا تاما زيادة على نقله وإيوائه وتعويضه ماليا في حدود نصف التكلفة التي أخذها في المطار قبل مغادرة الجزائر".

وفي مجال النقل عملت البعثة الجزائرية هذا العام على كراء حافلات جديدة يشترط فيها أن تكون سنة2015 فما فوق وذلك من اجل راحة الحجاج في تنقلاتهم بين جدة المدينة ومكة والى المشاعر المقدسة.

ويضيف محمد معزوز في هذا الخصوص" أن نقل الحجاج لم يعد كالسابق حيث كان الحاج ينتقل في حافلات من جميع الأصناف لان هذا العام اشترطنا أن تكون جميع الحافلات من سنة 2015 فما فوق وفي حالة جيدة".

و بمشعر منى تعتزم بعثة الجزائر اقتناء خيام من الطراز الممتاز بالتعاقد مع شركات رائدة في المجال وهذا من اجل راحة الحجاج الجزائريين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية