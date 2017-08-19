إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو اليوم السبت أنه تم تدمير الخلية الإرهابية التى تقف وراء الهجمات التي وقعت في مدينتي برشلونة وكامبريلس باسبانيا.

وقال زويدو في مؤتمر صحفي اليوم إن التأهب الوطني ضد الإرهاب سيبقى دون تغيير عند المستوى الرابع وهو مستوى أقل من الحد الأقصى بيد أنه أضاف أن الأمن سيتم تعزيزه في المناطق المزدحمة والنقاط السياحية.

وتابع ندرك أن انعدام الخطر غير موجود وأن من المستحيل الحصول على الأمن المطلق ولكننا سنعمل ليلًا ونهارًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة والقضاء على مخططاتهم .

ولقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 126 آخرين خلال يومي الخميس والجمعة بعد هجومين إرهابيين وقعا في مدينتي برشلونة وكمبريلز باسبانيا. وقالت السلطات إن ضحايا الهجوم من 34 جنسية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية