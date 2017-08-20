تواصل توافد الحجاج الجزائريين الى مكة المكرمة ومتابعة مستمرة للتكفل بهم

يتواصل توافد الحجاج الجزائريين على مكة المكرمة لاداء مناسك الحج لهذه السنة اذ وصل عددهم الى غاية السبت الى 4052 نقلتهم 19 وكالة سياحية جزائرية وفق لجنة المتابعة التابعة للبعثة الجزائرية.

ويجد الحجاج الجزائريون في استقبالهم اعضاء البعثة بمكة المكرمة عبر لجان الحماية المدنية والاسكان والاعاشة بغية التكفل بهم ونقلهم الى فنادق اقامتهم .

وقال رئيس لجنة المتابعة السيد صايب محند او ادير انه تم تسجيل ارتياح كبير لأن العملية تجري بسلاسة كبيرة بعد تدخل مختلف اعضاء الفروع للبعثة الجزائرية بمكة المكرمة بحيث تم تدارك النقائص المسلجة على مستوى بعض الوكالات في اوقات قياسية مشيرا الى ان الحجاج الذين اختاروا الوكالات السياحية يوجدون في حالة مقبولة.

واشار من جهة اخرى انه تم اتخاذ قرار لتقليص مدة المعاينة الميدانية للوكالات التي تتكفل بالحجاج كي يتم اراحة الحاج في اقرب فترة ممكنة خاصة عند حدوث مشكل التبريد في بعض الحالات القليلة في موسم الحر اذا تم تدراك ذلك في ساعات قليلة مما سجل ارتياح الحجاج حسب السيد صايب.

ومن جانب اخر يوجد فرع المتابعة الميدانية الذي برز دوره ايضا في البحث الحثيث عن امتعة الحجاج التي تضيع او ينسونها بالمطار حيث يتم البحث عنها وايصالها الى الحاج في مختلف فنادق الاقامة.

و في ما يتعلق بالبحث عن الحجاج التائهين يتدخل الفرع عبر اعضائه المنتشرين بمكة المكرمة بزيهم المميز (الاصفر) يحمل العلم الجزائري اذا لوحظ احترافتهم الكبيرة في التعامل مع الحجاج عبر الاتصال بالفروع والحماية المدنية لنقل الحاج الى مقر اقامته مما سمح بعدم تسجيل اي حاج تائه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية