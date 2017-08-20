انطــلاق عمليـة استعادة تلعفر العــراقية من قبضة داعش الارهابي

أعلن رئيس الوزراء العراقي و القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فجر الأحد انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم ما يسمى ب(داعش) الإرهابي .

وقال العبادي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي " نعلن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر" مخاطبا العراقيين قائلا "أنتم على موعد مع نصر آخر سيتحقق إن شاء الله وها هي مدينة تلعفر ستعود لتلتحق بركب التحريري وأقولها للدواعش إما الاستسلام أو القتل."

وأوضح العبادي أن القوات التي تشارك في العملية هي قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية يساندهم طيران الجيش والقوة الجوية.

يذكر أن مدينة تلعفر التي تبعد (60 كم) غرب الموصل هي آخر معقل للتنظيم المتطرف في محافظة نينوى ويتبع لها بلدتان و47 قرية.

وكانت طائرات القوة الجوية العراقية ألقت مساء أمس مئات الآلاف من المنشورات على مركز تلعفر تضمنت توصيات للمواطنين وتوجيهات بأن القوات العراقية باتت قريبة منهمي كما خصصت إذاعة موجهة ورقم هاتف للتواصل وتقديم المعلومات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج