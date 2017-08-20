أكثر من 15 ألف جزائري توجهوا نحو تونس عبر المركز الحدودي العيون

أكد خديم ياسين المفتش الرئيس لفحص المسافرين بالمركز الحدودي العيون بشرق البلاد، أن شهر أوت الجاري شهد عبور عدد قياسي من المسافرين الجزائريين نحو تونس.

وأوضح خديم في تصريح للاذاعة الجزائرية أنه تم إحصاء أكثر 15 ألف مسافر عبر المركز الحدودي لعيون خلال شهر جوان وجويلية الماضيين، وجهة حوالي 90 بالمائة منهم سياحية، بينما تتوزع الـ 10 بالمائة منهم على رحلات العلاج سيما في مجال جراحة العيون وألمراض القلبية وحتى التجميلية.

وأكد المفتش الرئيس للمركز الحدودي أن جميع المسافرين في الاتجاعهين استفادوا من جميع التسهيلات الجمركية في إطار المخطط الاستراتيجي 2016-2019 الذي اعتمدته المديرية العامة للجمارك والرامني إلى تقريب الادارة من المواطن وإجراء جميع المعاملات الجمركية في ظرف وجيز.

المصدر : الإذاعة الجزائرية