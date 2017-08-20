مصارعة(اكابر) مونديال 2017: مشاركة 3 جزائريين في موعد باريس

يشارك المنتخب الجزائري للمصارعة الاغريقية الرومانية بثلاثة عناصر في البطولة العالمية 2017 المقررة من الـ 21 الى الـ 26 أوت بباريس (فرنسا) حسب ما علم هذا الاحد من الاتحادية الجزائرية للمصارعة

المشتركة.

ويتعلق الامر بكل من طارق عزيز بن عيسى (71 كلغ) صاحب المركز الخامس خلال الطبعة السابقة بلاس فيغاس (الولايات المتحدة الامريكية) وبشير سيد عزارة (80 كلغ) صاحب برونزية مونديال الاواسط بماكون الفرنسية اضافة الى أدم بوجملين (85 كلغ).

وخاض الثلاثي الجزائري المذكور عدة تربصات تحضيرية استعدادا لهذا الحدث العالمي آخرها كان ببوخاريست (رومانيا) الذي تخللته دورة دولية "لون كورنيو و لاديسلاو سيمون".

ويأمل الطاقم الفني الوطني،المكون من المدربين الروماني روس ديميترو كورنيل والجزائري معزوز بن جدعة،في الذهاب بعيدا خلال هذه المنافسة الكبيرة.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية، أرزقي آيت حسين: "لقد قمنا باختيار أحسن ثلاثة عناصر في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية ممن يمتلكون الخبرة الكافية في هذه المنافسات الكبيرة لكن مهمتهم ستكون صعبة للغاية سيما بحضور ابطال اولمبيين".

ويرى المسؤول أن "عملية القرعة ستكون حاسمة فيما يتعلق بهذه المشاركة. لكن الاهم هو ان الثلاثي يطمح الى الذهاب بعيدا في هذه المنافسة".

وتنطلق منافسات المصارعة الاغريقية الرومانية يوم الاثنين وتعرف دخول كل من بشير سيد عزارة وطارق عزيز بن عيسى فيما سيدخل المنافسة ادم بوجملين هذا الثلاثاء.

وعلى هامش هذه المنافسة العالمية،تحتضن العاصمة الفرنسية مؤتمر الاتحاد المتوسطي للمصارعة يوم الـ 24 اوت بحضور الجزائر التي ترشحت قصد نيل منصب نائب رئيس هذه الهيئة.