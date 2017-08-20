سباحة/البطولة العالمية للأواسط 2017: الجزائر حاضرة بثلاثة سباحين

يشارك المنتخب الوطني أواسط ذكور بثلاثة سباحين خلال البطولة العالمية للفئة المقرر إجراؤها بإنديانابوليس (الولايات المتحدة الأمريكية) من الـ23 إلى الـ28 أوت، حسبما أفادت به هذا الأحد من الاتحادية الجزائرية للسباحة.

ويتعلق الأمر بكل من سيود جواد، عرجون عبد الله وبلامان منصف تحت تأطير المدرب الوطني بوشندوقة مولود.

وصرح عبد الحميد تجعديت مدير المواهب الشابة لدى الهيئة الفدرالية: ''سيسافر المنتخب الوطني اليوم نحو إنديانابوليس بحضور ثلاثة أسماء من أجل خوض البطولة العالمية. في البداية، سجلنا أربعة سباحين ولكن في نهاية المطاف السباح شيشيار عبد الرزاق لم يتحصل على التأشيرة''.

ويأمل السباحون الجزائريون في الوصول إلى أدوار متقدمة بأمريكا وتحقيق نتائج تشرف الراية الوطنية.

وقال تجعديت في هذا الصدد: ''نحن نطمح في تحقيق نتائج تشرف الجزائر، هدفنا هو الوصول إلى الدور نصف النهائي ولما لا النهائي لأن كل سباح له امكانياته الخاصة. على سبيل المثال، السباح سيود سيخوض سباق أربع سباحات، بلامان سيدخل في سباق السباحة على الصدر أما عرجون فسينافس في تخصص السباحة على الظهر. كما يعلم الجميع، السباحة على الظهر هي التخصص المفضل لدى عرجون وقد أثبت ذلك مرارا بعد تحطيمه لعدة أرقام قياسية على الساحة الوطنية و الدولية''.

وكانت الاتحادية الجزائرية قد نظمت تربصا تحضيريا لتلك الأسماء من أجل خوض غمار المنافسة في أحسن الأحوال.

وأضاف نفس المصدر: ''بداية تحضيرات المنتخب الوطني كانت خلال البطولة الجزائرية المفتوحة التي جرت وقائعها من 3 إلى غاية 7 أغسطس بمسبح المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر). بعدها استفاد السباحون من يومي راحة قبل الدخول في تربص تحضيري بنفس المسبح من 10 إلى غاية 19 أغسطس''.

ولن تسجل الجزائريات مشاركتهن في هذه البطولة بعد فشلهن في تحقيق الحد الأدنى لضمان تأشيرة التأهل.

واختتم مدير المواهب الشابة حديثه قائلا: ''السباحون الثلاثة ضمنوا مشاركتهم بعد تحقيق الحد الأدنى و لكن الاناث لن يحضرن هذه البطولة كونهن عجزن في تسجيل الحد الأدنى المطلوب''.