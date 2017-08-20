مكافحة المخدرات: التكفل ب4.759 مدمن خلال الثلاثي الـ1 من 2017

استفاد 4.759 مدمن على المخدرات من تكفل طبي وعلاجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 منهم 7ر37 بالمائة شباب تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة، حسبما علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن "مجموع 4.759 مدمن على المخدرات منهم 1.798 شخص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة (78ر37 بالمائة) استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية".

وبخصوص المدمنين على المخدرات المعالجين هناك 1613 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة في حين هناك 176 مدمن على المخدرات تزيد أعمارهم عن 35 سنة و هناك 72 تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وفيما يخص التكفل بالمدمنين عن طريق العلاج فقد استفاد 4480 شخص من استشارات خارجية و 276 آخرين استفادوا من استشفاء طوعي و هناك ثلاثة (3) أشخاص أرغموا على العلاج، حسب ذات المصدر.

وأشار الديوان إلى أن 2748 شخص (اي 74ر57 بالمائة) من المدمنين على المخدرات الذين استفادوا من تكفل هم عزاب و هناك 1777 آخرين (اي 34ر37 متزوجين).

وبخصوص وضعيتهم المهنية أشار ذات المصدر إلى أن 05ر52 بالمائة من المدمنين على المخدرات يعملون و هناك 43ر40 بالمائة دون عمل و 52ر7 هم طلبة.

ومن بين الحالات المعالجة هناك 44ر36 يستهلكون القنب الهندي و 82ر30 بالمائة يستهلكون مواد مهلوسة و 44ر22 بالمائة يستهلكون مختلف المخدرات.