مكافحة المخدرات: التكفل ب4.759 مدمن خلال الثلاثي الـ1 من 2017

20/08/2017 - 18:46

استفاد 4.759 مدمن على المخدرات من تكفل طبي وعلاجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 منهم 7ر37 بالمائة شباب تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة، حسبما علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن "مجموع 4.759 مدمن على المخدرات منهم 1.798 شخص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة (78ر37 بالمائة) استفادوا من تكفل طبي و علاجي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية".

وبخصوص المدمنين على المخدرات المعالجين هناك 1613 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة في حين هناك 176 مدمن على المخدرات تزيد أعمارهم عن 35 سنة و هناك 72 تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وفيما يخص التكفل بالمدمنين عن طريق العلاج فقد استفاد 4480 شخص من استشارات خارجية و 276 آخرين استفادوا من استشفاء طوعي و هناك ثلاثة (3) أشخاص أرغموا على العلاج، حسب ذات المصدر.

وأشار الديوان إلى أن 2748 شخص (اي 74ر57 بالمائة) من المدمنين على المخدرات الذين استفادوا من تكفل هم عزاب و هناك 1777 آخرين (اي 34ر37 متزوجين).

وبخصوص وضعيتهم المهنية أشار ذات المصدر إلى أن 05ر52 بالمائة من المدمنين على المخدرات يعملون و هناك 43ر40 بالمائة دون عمل و 52ر7 هم طلبة.

ومن بين الحالات المعالجة هناك 44ر36 يستهلكون القنب الهندي و 82ر30 بالمائة يستهلكون مواد مهلوسة و 44ر22 بالمائة يستهلكون مختلف المخدرات.

 
 
 
 

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