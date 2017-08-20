حجز اكثر من 30 طن من القنب الهندي في ظرف ستة اشهر

اكدت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وتعاطيها انه تم حجز اكثر من 30 طن من القنب الهندي في الجزائر خلال السداسي الاول من سنة 2017 مع الاشارة الى تسجيل انخفاض للكميات المحجوزة من المواد المهلوسة والمخدرات.

و اوضح الديوان في تقرير اعتمد على حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني و الشرطة و الجمارك) انه "تم حجز 814. 168 30 كلغ من القنب الهندي خلال السداسي الاول من سنة 2017 من بينها 81.13 % في منطقة غرب البلاد".

و اضاف ذات المصدر ان كمية القنب الهندي المحجوزة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية قد سجلت انخفاضا ب56.53 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 و ذلك سيما بسبب تعزيز الاجراءات الامنية على مستوى الحدود.

كما اشار التقرير الى ان 16.35 % من الكميات المحجوزة قد سجلت بمنطقة جنوب البلاد و 1.49 % بالمنطقة الشرقية و 1.03 % بالوسط.

اما بخصوص المخدرات الصلبة -يضيف ذات المصدر- فان كمية الهيروين المحجوزة قد تراجعت حيث انتقلت من 04. 333 1 غرام في السداسي الاول من سنة 2016 الى 589.55 غرام خلال نفس الفترة من سنة 2017 اي بانخفاض بنسبة 55.77 %.

من جانب اخر سجلت كمية الكاوكايين المحجوزة انخفاضا كبيرا (93.49 %) منتقلة من 86. 851 50 غرام الى 68. 312 .3 غرام خلال نفس الفترة المرجعية.

و فيما يتعلق بالمواد المهلوسة فقد اشارت الحصيلة كذلك الى انخفاض طفيف للكميات المحجوزة حيث انتقلت من 659.133 الى 628.617 قرصا مهلوسا خلال نفس الفترة اي بانخفاض بنسبة 4.63.%.

تورط اكثر من 20000 شخصا

و اضافت ذات الحصيلة ان التحريات التي قامت بها المصالح المعنية اظهرت تورط 0.067 شخصا من بينهم 99 اجنبيا في قضايا مرتبطة بالمخدرات اي بارتفاع قدر ب1.96% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 مشيرة الى ان 347 شخصا لا زالوا في حالة فرار.

كما تشير معطيات الديوان الى انه من بين الاشخاص المتورطيني هناك 4.203 شخصا من المتاجرين و 11.018 من متعاطي القنب الهندي و 2.318 من المتاجرين بالمواد المهلوسة و 2.359 اخرين من المتعاطين.

اما فيما يتعلق بالمخدرات الصلبة فقد تم تسجيل 72 متاجرا و 19 متعاطيا للكوكايين و 31 متاجرا و 22 متعاطيا للهيروين.

و خلص ذات المصدر في الاخير الى معالجة 15قضية مرتبطة بالمخدرات مقابل15.325 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016 اي بارتفاع قدر ب1.32 % و من بين هذه القضايا هناك 3.874 مرتبطة بالإتجار بالمخدرات و 11.639 متعلقة بحيازة و تعاطي المخدرات و 15 اخرى مرتبطة بزراعة القنب الهندي.