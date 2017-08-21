آلاف العـــائلات تستفيد من سـكنـات لائـــقة بمنــاسبة اليــوم الوطنــي للمجــاهد

بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد استفادت آلاف العائلات عبر عديد ولايات الوطن من سكنات لائقة بمختلف الصيغ وسط أجواء من الفرح والغبطة في الاحتفالات بمحطتين تاريخيتين فاصلتين من تاريخ الجزائر.

تيارت : توزيع رمزي ل 270 مسكن ايجاري عمومي

وفي هذا الصدد أشرف والي ولاية تيارت عبد السلام بن تواتي على توزيع 270 مسكن ايجاري عمومي

وقد شملت العملية التي تمت بمتحف المجاهد لعاصمة الولاية بتسليم قرار الاستفادة لعدد من المستحقين 170 مسكن عمومي ايجاري تخص بلدية سدي عبد الرحمن و100 وحدة سكنية من نفس النمط لبلدية زمالة الامير عبد القادر.

يذكر انه قد تم الاعلان عن قائمتي المستفيدين من هذه السكنات خلال شهر يوليو الماضي وبعد استفاء اجراءات الطعن من طرف اللجنة الولائية تم توزيعها على اصحابها.

واعلن والي تيارت اثناء كلمة القاها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد عن الاعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات العمومية الايجارية لبلدية تيارت في أجل اقصاه 3 ايام مشيرا الى انه تم تصفية ملفات طلب السكن بهذه البلدية.

ومن جهة اخرى تم بذات المناسبة تكريم 4 من أمهات الشهداء و42 عونا متقاعدا من سلك الحرس البلدي عرفانا لهم بما قدموه لصالح الوطن.

كما تضمن برنامج إحياء هذا اليوم الوطني تسمية قاعة علاج بحي "كرمان" باسم المجاهد الراحل محمد صادق وعرض شريط وثائقي بالمناسبة من انجاز متحف المجاهد وهذا بحضور السلطات الولائية والاسرة الثورية والمجتمع المدني.

معسكر: تسليم مفاتيح 150 مسكنا اجتماعيا إيجاريا

وبولاية معسكر تم تسليم مفاتيح 150 سكنا إجتماعيا إيجاريا على المستفيدين

وقد استلم مواطنون من بلديات المامونية و ماوسة و حاسين في حفل نظم بالمناسبة ببلدية عوف مفاتيح وشهادات الإستفادة من سكنات إجتماعية تحت إشراف السلطات المدنية و العسكرية و بحضور ممثلي الاسرة الثورية.

و أبرز مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية معسكر رياض مباركية في كلمة بالمناسبة أن مفاتيح السكنات المسلمة اليوم تخص 100 مسكن اجتماعي ببلدية المامونية و 40 سكنا ببلدية ماوسة و 10 سكنات تخص بلدية حاسين.

وأشار الى برمجة تسليم 300 سكن اجتماعي أخرى في شهر سبتمبر المقبل بكل من بلديات هاشم و فروحة و زهانة و ترحيل 100 عائلة من سكنات هشة بمدينة معسكر نحو سكنات جديدة نهاية شهر أوت الجاري و التحضير لتسليم عدد أخر ببلديات أخرى بالولاية قبل نهاية السنة الجارية.

كما عاين والي معسكر محمد لبقى مجموعة من المشاريع السكنية و التنموية ببلديات البنيان و غروس و عوف منها مشروع إنجاز 180 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية عوف انطلقت بها الاشغال منذ وقت قريب و مشروع 66 سكنا اجتماعيا ببلدية البنيان ينتظر إستلامها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة إضافة إلى مشاريع تهيئة حضرية متنوعة بالبلديات الثلاث.

و كرمت السلطات الولائية في حفل بمركز بلدية عرف عدد من الأرامل و بنات الشهداء والمجاهدات والمجاهدين إضافة إلى تلاميذ فائزين في مسابقات رياضة و ثقافية متنوعة)

توزيع 330 سكن عمومي إيجاري بالوادي

أما ولاية الوادي فشهدت بمناسبة هذا اليوم توزيع 330 وحدة سكنية ذات طابع عمومي .

وسلمت مفاتيح ومقررات الإستفادة من السكنات الجديدة لفائدة عدد المستفيدين خلال حفل رمزي أشرفت عليه السلطات الولائية نظم بدار الثقافة محمد الأمين العمودي التي احتضنت فقرات برنامج الإحتفال بهذه الذكرى التاريخية.

وتتوزع هذه الوحدات السكنية على أربع (4) بلديات ي ويتعلق الأمر بقمار (160وحدة ) وكوينين (110) والمقرن (40) وسيدي عون (20 وحدة ) .

ويرتقب توزيع حصة أخرى قوامها 4.170 وحدة من ذات الصيغة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية التي توجد في ورشاتها في طور الإنتهاء ي مثلما أشير إليه.

كما وزعت بنفس المناسبة التاريخية 1.524 إعانة للسكن الريفي ي والتي تعد من أصل 2.500 حصة إضافية التي كانت قد استفادت منها الولاية في أبريل المنقضي.

تيسمسيلت: تسليم مفاتيح 180 مسكنا

و بولاية تيسمسيلت تسليم مفاتيح 180 مسكنا بصيغتي العمومي الايجاري والبيع بالايجار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد حسبما علم من مصالح الولاية.

وفي هذا الاطار تم تسليم رمزي لمفاتيح حصة 120 مسكن عمومي ايجاري ببلدية العيون وتم تسليم مفاتيح 60 مسكن بصيغة البيع بالايجار ببلدية تيسمسيلت حيث شملت المراسم التي جرت ببلدية العيون تسليم قرارات الاستفادة و مفاتيح لعدد من المستفيدين.

كما أشرف والي ولاية تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود بمناسبة احياء هذه الذكرى على وضع شبكة توزيع غاز المدينة حيز الخدمة لصالح 300 عائلة ببلدية المعاصم حيث خصص لهذا المشروع 154 مليون دج وتضمن انجاز قنوات النقل والتوزيع 8ر2 كلم و شبكة التوزيع 5ر9كلم.

ميلة: توزيع أزيد من 200 سكن عمومي إيجاري ببلديتي التلاغمة وبوحاتم

أما بولاية ميلة فتم توزيع 205 وحدات سكنية عمومية إيجارية من بينها 185 وحدة بالتلاغمة و 20 أخرى ببوحاتم وذلك وسط أجواء بهجة وفرح.

واستنادا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية السيد يوسف لعور فإن هذه العملية تندرج في إطار عمليات توزيع السكنات على مستحقيها وفي مختلف الأنماط السكنية بالتزامن مع المناسبات الوطنية المختلفة حسبما أضاف ذات المسؤول.

وفي هذا السياق أشرف والي الولاية أحمودة أحمد زين الدين على هامش إحياء احتفالات الذكرى المزدوجة لـ 20 أوت 1955/1956على عملية توزيع 185 سكنا عموميا إيجاريا بمدينة التلاغمة على مستحقيها من العائلات.

وعبرمستفيدون عن سعادتهم بسكناتهم الجديدة التي تفتح أمامهم أفاقا معيشية جديدة على حد قول أحدهم.

الشلف: توزيع 700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري

وبولاية بالشلف توزيع زهاء 700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري على المستفيدين بكل من دائرتي واد الفضة وأبو الحسن.

وتندرج هذه الحصة حسب ما ذكره مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريي لخضر بوشنيني ضمن المرحلة الرابعة لعملية الاسكان في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 حيث تم توزيع 510 وحدة سكنية بحي الحرية بدائرة واد الفضة و190 وحدة سكنية أخرى بدائرة أبو الحسن "كانت محل تخصيص مسبق " كما قال.

وجرت مراسم تسليم مفاتيح السكنات على المستفيدين ببلدية واد الفضة بحضور والي الشلف عبد الله بن منصور إلى جانب السلطات المدنية والعسكريةي وكذ أفراد من الأسرة الثورية وسط أجواء الفرحة التي عمّت المستفيدين وكذا أجواء مفعمة بالوطنية في ظل الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني

توزيع أزيد من 420 سكن عبر عديد بلديات ولاية خنشلة

كما توزيع 421 وحدة سكنية من صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي المدعم وذلك لفائدة مستفيدين على مستوى عديد بلديات ولاية خنشلة ،تتوزع على 120 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية بابار و 80 آخر من نفس الصيغة ببلدية عين الطويلة وكذا 10 وحدات سكنية عمومية إيجارية ببلدية طامزة إلى جانب 211 سكن من نمط الترقوي المدعم ببلدية خنشلة.

وقد اشرف على حفل توزيع مفاتيح السكنات والي خنشلة كمال نويصر الذي اعتبر أن البرامج السكنية التي تحوز عليها الولاية "من أكبر الحصص وطنيا" مشيرا إلى أن البرامج السكنية بمختلف أنواعها والجاري إنجازها عبر بلديات الولاية "تلبي وبأريحية طلبات المواطنين والتي تحتاج بالمقابل إلى تعاون المواطنين مع السلطات والتحلي بالثقة اللازمة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج