الالعاب الجامعية الـ29 /جيدو: ميدالية فضية للمصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي

توّجت المصارعة الجزائرية امينة بلقاضي هذا الاثنين بالميدالية الفضية للطبعة الـ29 من الالعاب الجامعية المتواصلة فعالياتها بتايبيي عقب انهزامها في المنازلة النهائية امام اليابانية موشي ايميي في فئة اقل من 63 كلغ لحساب منافسات الجيدو.

وانهزمت المصارعة الجزائرية امام نظيرتها اليابانية موشي ايمي بحركة "ايبون" بعد مرور دقيقتين و 42 ثانية من انطلاق المنازلة.

وادت بلقاضي مشوارا جيدا خلال هذه الالعابي تمكنت خلاله من اجتياز -بنجاح- لأربعة ادور صعبة في دورة عرفت مشاركة 26 مصارعة، كانت مشاركتها في الدورة بهدف الصعود الى منصة التتويج .

واتّسم دخول بلقاضي المنافسة بالصعوبة نسبيا امام المصارعة السويسرية لاريسا كاستاريي التي تمكنت في النهاية من اجتياز عقبتها بحركة "وزاري" في منازلة استنفذت الوقت المخصص لها (4 دقائق).

ومدعومة معنويا بالفوز المهم الذي حققته في الخرجة الاولى لم تجد المصارعة الجزائرية بعد ذلك صعوبة كبيرة في ازاحة نظيرتها الامريكية تسوتسوي هانا تاداكو فب منازلة لم تستغرق سوى 20 ثانية .

وبثقة اكبري عقدت بلقاضي العزيمة على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة ي من خلال تألقها في الدور الربع النهائي الذي تفوقت فيه على الفرنسية بيشود كارولين ماري بحركة "ايبون" قبل التفوق على الالمانية نازينسكي ناجا في منازلة الدور نصف النهائي بحركة" وزاري".

وبهذا التألقي اهدت المصارعة بلقاضي المدالية الاولى للجزائر الممثلة في الالعاب بمجموع 32 رياضيا يتوزعون على ثلاثة اختصاصات (الجيدو و السباحة و العاب القوى) .

وبالمقابل لم تتمكن بقية العناصر المشاركة في دورة الجيدو من تسجيل نتائج تستحق الذكر. فلدى الاناث اقصيت المصارعة ايمان اغوار (اقل من 73 كلغ) في الدور السادس عشر على يدّ اليابانية نيزوي ساكي التي انهت المنافسة بالتتويج بالمدالية الفضية عقب انهزامها في المنازلة النهائية بقرار من الحكام امام البرازيلية باربارا شاينكا تيمو.

ورغم استفادة المصارعة الجزائرية من منافسات الاستدراك الاّ انها انهزمت في اول دخول لها امام الكورية كيم سونجيون .

ولدى الذكور لم يكن مسار المصارعان الجزائريان عماد الدين قاسيمي (اقل من 81 كلغ) و سيد علي مشماش (اقل من 90 كلغ) احسن من زميلتهما ايمان اغواري بعد خروجهما من المنافسة في الدور الاول عقب خسارة قاسيمي في الدور ثمن النهائي امام مصارع جمهورية ايستونيا جرمان دورينغ مثله مثل مواطنه مشماش الذي توقف مشواره كذلك في نفس الدور امام الارجنتيني توماس سبيكرمان .

وسيكون أربعة مصارعين جزائريين على موعد بدخول المنافسة غدا الثلاثاء. و يتعلق الامر بكل من فائزة ايساهين (اقل من 52 كلغ) و يمينة حالطة (اقل من 75 كلغ) و عبد الكريم مراد لاج (اقل من 66 كلغ ) ورضا بوقروة (اكثر من 73 كلغ)، فيما ستدخل المصارعة ايمان رزوق المنافسة يوم الثلاثاء في فئة (اقل من 48 كلغ)ي قبل ترك المجال في اليوم الموالي للمنافسات حسب الفرق ( اناث و ذكور ).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج