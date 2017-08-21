هلاك 07 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حوادث مرورخلال يوم واحد

لقي سبعة اشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة, في عدة حوادث مرورية وقعت بمختلف مناطق الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها الاثنين، مصالح الحماية المدنية.

وأكدت المصالح ذاتها أن أثقل حصيلة للحوادث سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة شخصين وإصابة آخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة بالطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى السدري ببلدية ودائرة عين الابيل.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف من أجل انتشال ونقل جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة إلى المستشفى المحلي توفي غرقا على مستوى المسبح بالمركب المسمى دار الإكرام المتواجد ببلدية ودائرة بني حواء.

وخلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 2751 تدخلا في عدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين, هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي إخمـاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

طرقات/حوادث

..و هلاك شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة ببسكرة

كما هلك شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مرور وقع الاثنين بولاية بسكرة .

ونجم هذا الحادث عن اصطدام بين مركبة سياحية وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 61 الرابط بين بلدية أولاد جلال ومنطقة ليوة حسبما أوضحه رئيس مصلحة الوقاية المكلف بالإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية المقدم عمار سلاطنية.

وبعدما أشار إلى أن الضحية البالغ من العمر 30 سنة لفظ أنفاسه بعين المكان أوضح ذات المصدر بأن الشخص الجريح البالغ من العمر 27 سنة والذي تعرض لكسور على مستوى الحوض تم نقله إلى مستشفى عاشور زيان بمدينة أولاد جلال بعد تلقي العلاجات الأولية بعين المكان من طرف طبيب الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر بأن جثة الضحية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج