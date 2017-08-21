وفــاة حــاج جــزائري بمكــة وعــزوزة يــصـف استقبال 21 ألف حــاج بـ " الجيــد"

أبرز المدير العام لديوان العمرة والحج يوسف عزوزة هذا الاثنين الأداء الجيد للبعثة الجزائرية بمكة المكرمة والخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين مشيرا الى حالة الاطمئنان لديهم بعدما تم استقبال ازيد من 21 الف منهم بمكة الى غاية اليوم.، فيما أكد وفاة حاج جزائري مسن بفعل التعب.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع تنسيقي بمركز مكة المكرمة حضره رئيس المركز زوهير بودراع والقنصل العام للجزائر بجدة عبد القادر القاسمي الحسيني اوضح عزوزة ان تقارير مطمئنة تليت خلال الاجتماع التنسيقي لمختلف الفروع للبعثة حول الاداء الجيد للبعثة و الخدمات المقدمة لحجاجنا الميامين.

واضاف قائلا ان " هذ الحضور وهذه الخدمات بعثت الاطمئنان لدى الحاج الجزائري الذي يجد البعثة في استقباله في مطار القدوم ونقله الى الفندق اضافة الى تقديم له الخدمة في امكان تواجده" مشيرا الى ان المرحلة القادمة عند اداء المشاعر ستكون صعبة ولذلك قدمت توجيهات في فرع المشاعر لاعداد الخطة اللازمة والتنسيق المحكم مع المؤسسة الاهلية للمطوف للدول العربية لتوفير الخيام والحفاظ على ما

تم الاتفاق عليه حول الخدمات التي ستقدم للحاج الجزائري في مشاعر عرفات ومنى وتوفير النقل الكافي والجيد المتعاقد عليه لفائدة الحجاج الجزائريين.

ومن جانبه عبر القنصل العام للجزائر بجدة عبد القادر القاسمي الحسيني عن تفاؤله لانجاح هذا الموسم إذ أن "الظروف مهيأة والامور محضرة لانجاح موسم الحج هذا" مشيرا الى ان القنصلية تتابع باهتمام كبير عملية تحضير موسم الحج منذ تقريبا شهر جانفي الماضي كما قامت بدورها في المتابعة الميدانية وحل جميع المشاكل الادارية والتقنية العالقة بهدف انجاح موسم الحج وتوفير الخدمة للحجاج الجزائريين بمكة المكرمة.

واشار في هذا السياق الى وفاة طبيعية لحاج جزائري من مواليد 1935 وهو رجل مسن كان مريضا لدى قدومه الى البقاع المقدسة منوها بالفرع الطبي الذي يبذل جهودا كبيرة لتفادي الحوادث ومتابعة الحجاج طبيا والاعتناء بهم

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج