الجزائر: تراجع العجز التجاري خلال الاشهر السبعة الاولى من 2017

تراجع العجز التجاري للجزائر خلال الاشهر السبعة الاولى من 2017 الى 17ر6 مليار دولار مقابل عجز ب61ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 اي بانخفاض قدره 44ر4 مليار دولار ما يمثل تراجعا بلغ 42 بالمئة.

و ارتفعت الصادرات بشكل كبير لتبلغ 71ر20 مليار دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من 2017 مقابل 55ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+06ر25 بالمئة)ي حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.

أما الواردات فعرفت تراجعا طفيفا اذ بلغت 87ر26 مليار دولار مقابل 17ر27 مليار دولار (-08ر1 بالمئة) خلال نفس الفترةي حسب نفس المصدر. و بهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات الى 77 بالمئة مقابل 61 بالمئة.

و تشكلت المحروقات كعادتها اغلب مبيعات الجزائر الى الخارج (71ر94 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات) بمبلغ 61ر19 مليار دولار مقابل 53ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع نسبته 25ر26 بالمئة.

و تبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية (29ر5 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات) بمبلغ لم يتعد 09ر1 مليار دولار بالرغم من ارتفاعها ب93ر6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016 .

و تتشكل هذه الصادرات اساسا من المواد نصف المصنعة ب786 مليون دولار (مقابل 782 مليون دولار) و المواد الغذائية ب219 مليون دولار (159 مليون دولار) و المواد الخام ب40 مليون دولار (مقابل 45 مليون دولار) و منتجات التجهيز الصناعي ب40 مليون دولار (مقابل 29 مليون دولار) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب11 مليون دولار (مقابل 10 ملايين دولار).

أما الواردات فقد عرفت بعض الفئات من المواد تراجعا مثل المنتجات نصف المصنعة (-26ر9 بالمئة) الى 22ر6 مليار دولار مقابل 85ر6 مليار دولار و منتجات التجهيز الصناعي (-10ر5 بالمئة) الى 41ر8 مليار دولار مقابل 86ر8 مليار دولار و المواد الخام (-85ر3 بالمئة) الى 898 مليون دولار مقابل 934 مليون دولار.

من جهة اخرى سجلت مجموعات اخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي (+07ر39 بالمئة) الى 388 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار و المواد الطاقوية ومواد التشحيم (+72ر20 بالمئة) الى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار.

كما ارتفعت واردات المواد الغذائية ب13ر10 بالمئة الى 17ر5 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار في حين ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية ب77ر1 بالمئة الى 84ر4 مليار دولار مقابل 75ر4 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.

و لتغطية كلفة اجمالي الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 و التي بلغت 87ر26 مليار دولار تم تخليص 31ر16 مليار دولار نقدا (7ر60 بالمئة من اجمالي الواردات) بارتفاع 23ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 بينما غطت خطوط القرض مبلغ 65ر9 مليار دولار (-02ر6 بالمئة) اي ما يمثل93ر35 بالمئة من اجمالي الواردات.

و ساهمت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة في تغطية 02ر0 بالمئة فقط من الواردات بمبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2 ملايين دولار.

و تم تسديد قيمة ما تبقى من الوارداتي بمبلغ 904 مليون دولار (36ر3 بالمئة من اجمالي الواردات) ب"وسائل دفع اخرى" اي بتراجع 37ر17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

ايطاليا والصين تتصدران شركاء الجزائر

و خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الجارية كانت ايطاليا من أهم زبائن الجزائر ب5ر3 ملايير دولار (9ر16 بالمئة من أجمالي صادرات الجزائر) متبوعة بفرنسا ب60ر2 مليار دولار (55ر12 بالمئة) و اسبانيا ب32ر2 مليار دولار (23ر11 بالمئة) و الولايات المتحدة الامريكية ب09ر2 مليار دولار (11ر10 بالمئة) و البرازيل ب39ر1 مليار دولار (74ر6 بالمئة) أهم زبائن الجزائر.

و احتلت الصين الصدارة في قائمة الممونين بمبلغ 21ر5 مليار دولار (40ر19 بالمئة من واردات الجزائر الاجمالية) تليها فرنسا ب35ر2 مليار دولار (77ر8 بالمئة) و ايطاليا ب98ر1 مليار دولار (37ر7 بالمئة) ثم المانيا ب84ر1 مليار دولار (85ر6 بالمئة) و اسبانيا ب75ر1 مليار دولار (53ر6 بالمئة).