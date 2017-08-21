الاحتلال الاسرائيلي يشرع في بناء مقطع من جدار الضم العنصري جنوب غربي جنين

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الاثنين، بإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت ببناء مقاطع من الجدار بطول 300 متر في الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية.

وأشارت المصادر إلى تخوف الفلسطينيين من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي وعزلها خلف الجدار الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة مابودوثان المقامة فوق أراضيهم.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال قامت بفرش طبقة من البيسكورس على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وتمنع المواطنين من المرور للوصول إلى أراضيهم على طول الشارع الرئيسي الذي يربط بلدة يعبد بمحافظتي جنين وطولكرم، وتعود الأراضي الزراعية لعائلة فلسطينية.

وأغلقت قوات الاحتلال طريقا ترابية تربط يعبد بمنطقة مريحة، وهي الطريق الوحيدة الفرعية التي تربط يعبد بمنطقة مريحة التي يسكنها نحو 400 مواطن فلسطينيي.

على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 19 فلسطينياً من الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدات الخليل، فيما اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة حزما، علاوة على فلسطينيين من بلدة بدو، وشاباً من بلدة العيزرية

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من محافظة نابلس، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة دير أبو مشعل.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.