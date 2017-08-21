وزارة الفلاحة تشرع في توسيع عدد نقاط بيع أضاحي العيد عبر كل الولايات

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في توسيع عدد نقاط البيع المباشر لأغنام عيد الأضحى لتشمل كل ولايات الوطني حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "إضافة إلى المواقع الـ 23 التي تم تحديدها يوم الخميس 10 أوت 2017 في الولايات الكبرى (قسنطينة وعنابة والجزائر العاصمة ووهران) تم توسيع عملية البيع المباشر لأغنام عيد الأضحى إلى كل ولايات البلد".

وعليه فقد تم احصاء 638 نقطة بيع مباشر للأغنام على المستوى الوطني وذلك لتمكين المواطن من شراء أضحية العيد مباشرة من المربي.

من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن "المواقع العملية تتوفر على كل متطلبات استقبال الأغنام (ماء، كهرباء وأمن)".

أما بخصوص التكفل الصحي بالماشية أثناء تواجدها بالمواقعي فقد جندت الوزارة أكثر من 890 بيطري حيث يتراوح عدد البياطرة في كل ولاية من 20 إلى 80 بيطريا حسب ذات المصدر.

كما تم تجنيد المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة بهدف التوعية وتعزيز الرقابة على شروط استخدام الادوية البيطرية عن طريق احترام الجرعات والنوع الموجه إليه.

من جهة أخرى تم اعتماد اجراءات خاصة يوم العيد على المستوى الوطني من خلال فتح المذابح لتحفيز المواطنين على نحر أضحياتهم في ظروف ملائمة وتحت المراقبة".

من المرتقب حسب ذات المصدر أن يتم نشر فرق بيطرية على المستوى الوطني من أجل ضمان المراقبة الصحية للأضاحي وأعضائها.

أما بالنسبة لعمليات النحر التي تتم خارج المذابحي فسيتم تكليف فرق متنقلة مكونة من بيطريين وتقنيين للتنقل بين الاماكن التي يحتمل ان تحتضن مثل هذه العمليات خاصة في الوسط الريفي وذلك من أجل تلبية حاجيات وطلبات المواطنين.

