فضيحة البيض الأوروبي الملوث تصل إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطاليةي اليوم الاثنين ي أن عينتين من أصل 114 عينة من البيض التي تم إجراء اختبارات عليها أظهرتا وجود ثار من المبيد الحشري فيبرونيلي لتنضاف بذلك إيطاليا إلى سلسلة البلدان الأوروبية المتأثرة بفضيحة البيض الملوث.

ولم تحدد الوزارة المكان الذي وجد فيه البيض الملوثي إلا أن العينات شملت بيضا إيطاليا واخر مستوردا إضافة إلى منتجات غذائية تحتوي على البيض.

من جانبها ي دعت "كولديريتي" أكبر مؤسسة زراعية في إيطاليا ي الحكومة إلى نشر لائحة تضم المنتجات المعرضة للخطر من أجل منع انتشار حالة ذعر جماعية حول البيض.

و يستخدم مبيد فيبرونيل للتخلص من البراغيث والقمل الأحمر ي لكن الاتحاد الأوروبي منع استخدامه في الصناعات الغذائية.

واكتشف وجود هذا المبيد في البيض في 17 دولة أوروبية حتى الان منذ خروج الفضيحة إلى العلن في بداية شهر غشت الجاريي والتي وصلت إيضا إلى هونغ كونغ التي أعلنت عن استيرادها بيضا ملوثا بالمبيدات.

وتم سحب ملايين البيض من المتاجر الأوروبية وإغلاق عشرات مزارع الدواجني فيما ستعقد المفوضية الأوربية اجتماع أزمة حول القضية في شهرسبتمبر القادم.

وكانت بلجيكا أول دولة أخطرت جهاز سلامة الغذاء الأوروبي رسميا بوجود بيض ملوث في 20 يوليوز الماضيي تلتها هولندا وألمانيا.

وبحسب مؤسسة "كولديريتي" فإن الإيطاليين يستهلكون ما معدله 215 بيضة لكل شخص في العام الواحد.