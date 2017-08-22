مسؤول بمصلحة حرس السواحل البحرية للإذاعة:نسهر على تطبيق القوانين لحماية المصطافين

يعمل حرس السواحل على حماية الحدود البحرية ،حيث يقوم الحرس التابعين للقوات البحرية الجزائرية على تطبيق قوانين عرض البحر.

وفي هذا الشأن يقول عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل للقوات البحري المقدم عبد الكريم بن زكري للقناة الإذاعية الأولى "إن حرس السواحل يسهرون على تطبيق القوانين في البحر حيث تتخذ جميع الإجراءات مع الجهات القضائية المختصة سواء بحجز الممنوعات أو غير ذلك ، كما تطبق جميع التدابير القضائية مع المخالفين."

ويعمل حرس السواحل في موسم الاصطياف على توقيف المخالفين من أصحاب المركبات المائية إذا ما شكلوا خطرا على حياة المصطافين.

وفي هذا الصدد أكد المقدم عبد الكريم بن زكري أنه" بالنسبة للدرجات المائية هناك تشديد على مراقبة هذه الدرجات و كل مخالفة تعرض صاحبها للمتابعة أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن الدراجة المائية التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية سواء إدارية أو تقنية فإنها تحجز إلى حين تسوية وضعيتها."

إلى ذلك تتعدد مهام حرس السواحل من ضمان راحة المصطافين إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين " الحراقة " خلال رحلات الموت .

المصدر: الإذاعة الجزائرية