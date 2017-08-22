وهران: افتتاح الطبعة العاشرة لمهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية

افتتحت الطبعة العاشرة لمهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية سهرة أمس الاثنين بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران في أجواء متميزة امتزج فيها الحنين الى الماضي وتفاعل الجمهور.

وقد تم تقديم تكريم خاص لعميد الأغنية الوهرانية الفنان الراحل بلاوي الهواري الذي توفي مؤخرا عن عمر يناهز 91 سنة بعد عقود من العطاء الفني والتألق.

وقد قام والي وهران مولود شريفي بتكريم عائلة الفنان الراحل ممثلة بنجله فيما أدت الفرقة الموسيقية تحت قيادة باي بكاي مقاطع لمجموعة من الأغاني التي اشتهر بها الفقيد وهي الالتفاتة التي لقيت استحسان الجمهور الحاضر.

كما ارتأى منظمو هذه التظاهرة الفنية تكريم أسماء أخرى من الموسيقى الوهرانية من مؤلفي كلمات وموسيقيين ومغنيين الذين رحلوا في الآونة الأخيرة وهم صنهاجي قنديل وأحمد سعيدي وبلحضري بلحضري والهواري عوينات وطيبي الطيب.

وأبرز والي ولاية وهران في كلمته الافتتاحية للمهرجان إسهامات الراحل بلاوي الهواري في الموسيقي الوهرانية والجزائرية وكذا كفاحه من أجل الوطن واستقلاله.

كما تطرق مولود شريفي أيضا الى الموسيقى الوهرانية التي أنجبت أسماء لامعة ونجوم يعتبرون بمثابة سفراء للثقافة الجزائرية في العالم مؤكدا أيضا على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية الى الجانب الثقافي في التنمية الشاملة لا سيما في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

واشار الوالي أيضا الى أن الثقافة عبر مختلف تظاهراتها تعد جزء لا يتجزأ من برنامج التنمية للبلاد الى جانب الاقتصاد بمختلف مجالاته.

ومن جهته أبرز مدير الثقافة لولاية وهران قويدر بوزيان خصائص الموسيقى والأغنية الوهرانية مشيرا الى أنها مرآة لمجتمع يتميز بالنبل والحكمة. وأضاف أن المهرجان الذي يتزامن مع 20 أوت لا يكرم بلاوي الهواري الفنان فحسب بل المجاهد كذلك.

كما أدى المطرب بارودي بخدة الذي يعتبر الابن الروحي للراحل بلاوي الهواري مقاطع من عدة أغاني شهيرة للفقيد تفاعل معها الجمهور.

وشهدت هذه السهرة الافتتاحية مشاركة العديد من الفنانين الذين يمثلون الأغنية الوهرانية ويعتبرون من تلاميذ بلاوي الهواري على غرار حورية بابا وماي عبد الله وحكيمة بلوانجي وولهاصي الهواري وملوك كمال.

وللإشارة ستقام ابتداء من هذا الثلاثاء المسابقة المبرمجة ضمن هذا المهرجان المنتظم الى غاية الـ 24 أوت بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران بمشاركة ستة مغنيين شباب هواة سيتنافسون على المراتب الثلاثة الأولى حيث سيقدموا أغاني جديدة في هذا الطابع الموسيقي.