تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، إن الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية قد تعقد في العاصمة الكازاخستانية منتصف سبتمبر المقبل.

وقال الوزير للصحفيين اليوم الثلاثاء: "وفقا للمعلومات الواردة من الجانب الروسي، تعتزم الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، إجراء لقاء تقني على مستوى الخبراء قبل نهاية أوت، سيتحدد خلاله جدول الأعمال والموعد الدقيق للاجتماع المقبل في إطارعملية استانا لتسوية الأزمة السورية."

وأضاف: "بحسب التقدير الأولي، يمكن أن يحدث ذلك في منتصف سبتمبر."

يذكر أنه كان متوقعا أن تعقد الجولة السادسة من محادثات أستانا في أواخر أوت الحالي.

وكانت الجولة الخامسة قد جرت في العاصمة الكازاخستانية في الـ 4 و الـ5 جويلية، وشارك فيها كل من الدول الضامنة الثلاث والحكومة السورية وممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة والمبعوث الأممي الخاص ستيفان دي مستورا ، إضافة إلى وفدي الولايات المتحدة والأردن بصفة مراقبين.