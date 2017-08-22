رئيس لجنة التائهين بالبقاع المقدسة للإذاعة:مدة ضياع الحاج الجزائري لا تتعدى الساعات بفضل السوار

أفاد مبعوث الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة أنه من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه البعثة الجزائرية للحج هو ضياع الحجاج وتيهانهم نظرا للأعداد الكبيرة جدا من الحجيج.

وقد وضعت البعثة طاقما خاصا يسمى بلجنة التائهين ومما ساعد أكثر هذه اللجنة هو السوار المعصمي المجهز به كل حاج و الحامل لكل البيانات.

في هذا الشأن قال رئيس لجنة التائهين في البقاع المقدسة دوداح قراج في تصريح لمبعوث الاذاعة الجزائرية إن "كل حاج جزائري يحمل في معصمه سوارا وبطاقة تحمل كل المعلومات من الفندق الذي يقيم به إلى رقم مداومة التائهين."

وأضاف دوداح قراج أن "عدد التائهين متغير حسب الأيام و هو في تزايد"،مشيرا إلى أن مدة تيهان الحاج لا تتعدى الست ساعات والفضل يعود إلى النظام المتبع هذه السنة بحمل السوار المعصمي."

المصدر:الإذاعة الجزائرية