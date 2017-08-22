ناشطون صحراويون للاذاعة: القضية الصحراوية حققت مكاسب عديدة بفضل معركة حقوق الانسان

أكد ناشطون حقوقيون صحراويون هذا الثلاثاء في حصة خاصة بثت عبر أمواج القناة الاذاعية الأولى "حول مخرجات الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو في طبعتها الثامنة" على أهمية معركة حقوق الانسان التي حققت -حسبهم- مكاسب عديدة للقضية الصحراوية مبرزين سياسة التعتيم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين.

وفي هذا الجانب قالت الناشطة الحقوقية و الأمينة العامة للاتحاد العام لاتحاد النساء الصحراويات فاطمة بلمهدي "إن القضية الصحراوية حققت مكاسب عديدة في الفترة الأخيرة على المستوى الدولي وكذا تزايد الأصوات المطالبة بضرورة إنهاء الاحتلال المغربي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفة "أن معركة حقوق الإنسان هي من بين النقاط التي أعطت أبعادا جديدة للتعامل مع القضية الصحراوية."

كما أشارت فاطمة بلمهدي إلى نجاج الجامعة الصيفية لهذه السنة، حيث تم التركيز على قضايا مهمة خاصة تلك المتعلقة بالتحديات الآنية والمستقبلية للقضية الصحراوية من بينها مسألة القانون الدولي وكيفية التعامل مع القضية الصحراوية و حق الشعوب في تقرير المصير.

من جهته أبرز الناشط الحقوقي محمد حلي أن وضعية حقوق الانسان داخل الصحراء الغربية جد مأساوية في ظل سياسة التعتيم التي يمارسها الاحتلال المغربي وانتهاكاته الجسيمة والصارخة بحق المدنيين الصحراويين.

المصدر : الاذاعة الجزائرية