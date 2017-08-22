تسليم سيارات من قبل شركة AMS-MB بالرويبة

تسلمت وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية المركزية للعتاد وكذا مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، هذا الثلاثاء، 227 عربة من قبل الشركة AMS-MB الكائنة بالرويبة، إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية.

قامت الشركة AMS-MB/ شركة ذات أسهم الكائنة بالرويبة، بتسليم (227) عربة من علامة مرسيدس بنز, لفائدة وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية المركزية للعتاد وكذا لمؤسسات وطنية عمومية وخاصة.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح العميد إسماعيل كريكرو رئيس مجلس إدارة الشركة لإنتاج الوزن الثقيل مرديدس بانز AMS-MB أن الشركة قد أنتجت إلى حد الآن أزيد من 2750 شاحنة بمختلف الحمولات و 80 حافلة، كما أنها بصدد إعداد مع الشريك التكنولوجي ديملر قاعدة حديثة بمعايير جودة عالية بهدف إنتاج 15000 شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن سنويا.

وبهذا التسليم الجديد، تسجل مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني مكسبا يسمح بتعزيز المجهودات المبذولة في مسعى تطوير الإنتاج الوطني, على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, لهذا القطاع الحساس, وذلك من خلال التوجيهات السديدة, لاسيما بخصوص التأهيل والتكوين المستمر للمستخدمين قصد مواكبة التطور التكنولوجي، وتدعيم القدرات الصناعية الوطنية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج