116مليون مصطاف على الشواطئ الجزائرية و ازيد من 100 وفاة

سجلت مصالح الحماية توافد 116 مليون مصطاف على الشواطئ الجزائرية المسموحة للسباحة خلال الفترة بين الفاتح جوان إلى اليوم (20 أوت) غير أن 111 شخصا فقدوا حياتهم غرقا منهم 67 وفاة على مستوى شواطئ منعت السباحة بها بحسب الرائد فاروق عاشور.

و في تصريح للقناة الأولى، أوضح الرائد فاروق عاشور مدير دائرة الإتصال و الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بهذه المناسبة الموسمية بحوالي 71000 مرة على المستوى الوطني وتم إنقاذ 47804 شخص و التكفل ب 17666 شخص آخر استفادوا من الاسعافات الاولية على مستوى الشواطئ جراء بعض الحوادث البسيطة كما تم تحويل 4464 شخص إلى المستشفيات يضيف المتحدث.

و تكررت الإصابات المنجرة عن الاستعمال الخطير للقوارب و الجات سكي حيث بلغت 12 إصابة. فيما تم تسجيل 14 غريقا في كل من ولاية بومرداس و مستغانم وبجاية مقابل غريق واحد في تيزي وزو. أما عدد الغارقين في المجمعات المائية فبلغ هذه السنة 82 حالةي يقول السيد عاشور.

وفي الوقت الذي استجابت فيه مصالح الحماية المدنية ل 322 نداء نجدة لمصطافين تهوروا في الابتعاد عن الساحل ما يزال البحث جاريا في فائدة 8 أشخاص مفقودين في كل من ولاية الجزائر (شاطئ آزور السباحة فيه ممنوعة) و سكيكدة ووهران و بجاية وكذا بومرداس.

المصدر: الإذاعة الجزائرية