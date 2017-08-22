عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 1 سبتمبر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 1 سبتمبر القادم.

أوضحت الوزارة أن يوم غد الأربعاء سيكون غرة ذي الحجة 1438 هجري الموافق ل 23أوت 2017 وأن وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق ل31 أوت, مشيرة إلى أنه "يسن للمسلمين صيام يوم عرفة لما صح عن رسول الله "صلى الله عليه و سلم".

وبالمناسبة, تهنئ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشعب الجزائري, داعية الله عز وجل "ان يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات".

المصدر: وأج