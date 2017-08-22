مصارعة/بطولة العالم للأكابر: إقصاء سيد عزارة من المنافسة

أقصي المصارع الجزائري في الصنف الاغريقي-الروماني, بشير سيد عزارة (وزن 80 كلغ) اليوم الثلاثاء من منافسة بطولة العالم 2017 التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس, من 21 إلى 28 أغسطس.

المصارع عزارة الذي توج بميدالية برونزية في مونديال الأواسط بماكون (فرنسا) يشارك في أول اختبار له مع الأكابر, حيث أدى مشوارا مشرفا أمام بطل أوروبا لمرتين, الجورجي داتونشفيل زوراي.

و كان المصارع الجزائري متفوقا خلال الدقائق الخمسة الأولى من المنازلة التصفوية (2-1) قبل أن يعدل الجورجي النتيجة (2-2) في الدقيقة الأخيرة من اللقاء, مفتكّا بذلك التأهل, حسب القوانين المعمول بها في المصارعة الإغريقية-الرومانية, التي تمنح الفوز للمصارع الذي يسجل في الأخير.

و تقهقر المصارع طارق عزيز بن عيسى (71 كلغ) الذي جاء في المركز الخامس خلال مونديال لاس فيغاس الأمريكية للمركز 16 من أصل 37 مشاركا في موعد باريس, حيث فاز على الأوكراني بارفيز ناسيبوف (4-1) قبال أن ينهزم في الدور السادس عشر أمام الفرنسي إيفريك نيخوخ أوستان (1-2). من جهته غادر آدم بوجملين (85 كلغ) حامل اللقب الإفريقي, المنافسة في الدور السادس عشر بعد سقوطه أمام السويدي كريستوفر زاكارياس (2-4) لينهي مشاركته في المركز 20.

وقبل التحاقهم بالعاصمة الفرنسية, شارك المصارعون الجزائريون الثلاثة في سلسلة من التربصات بالجزائر و خارجها, حيث جرى التربص الأخير في العاصمة الرومانية بوخارست, اختتم بدورتي إيون-كورنيو و لادسلاس-سيمون الدوليتين.