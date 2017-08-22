الوقاية من خطر الفيضانات تحسبا للأمطار الموسمية الاولى لنهاية الصيف

اعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب تعليمات تهدف إلى اتخاذ اجراءات للوقاية و التدخل و ذلك من اجل مواجهة خطر الفيضانات تحسبا للأمطار الموسمية الاولى لنهاية فصل الصيفي حسبما افاد به بيان للوزارة.

في هذا الصدد طلب نسيب من المدراء الولائيين للموارد المائية و مسؤولي الهياكل المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للتطهير (الديوان الوطني للتطهير و شركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة و شركة المياه و التطهير بوهران و شركة المياه و التطهير بقسنطينة) القيام بصيانة و تنظيف شبكات التطهير و المنشآت الملحقة بها على غرار البالوعات و مجاري مياه الامطار و مجاري مياه الامطار الرعدية و محطات تصريف المياه المستعملة.

كما حثهم من جانب اخر على التأكد من السير الحسن للتجهيزات الكهربائية و الميكانيكية المائية و الميكانيكية الكهربائية لمحطات تصريف المياه المستعملة.

اما على المستوى التنظيمي فقد دعا نسيب مسيري الخدمة العمومية للتطهير بتوفير وسائل التدخل البشرية منها و المادية من اجل مواجهة احتمال وقوع فيضانات.

و اضاف ذات المصدر ان "الامر يتعلق بتعزيز اوقات العمل و تحيين جرد النقاط السوداء و تحديد المواقع من اجل الاستعداد المسبق لفرق التدخل و اعادة تفعيل فريق عمل الديوان الوطني للتطهير".

و خلصت الوزارة في الاخير الى ان هذه الاعمال التي تمت خلال موسم الاصطياف ستقلص بشكل ملموس من حجم الخسائر التي قد تنجم عن الفيضانات بسبب الامطار الموسمية الاولى لفصل الخريف التي تتميز احيانا بغزارتها.

وزير الموارد المائية يستقبل سفير هولندا

كما استقبل وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الثلاثاء سفير هولندا بالجزائر روبرت فان ايمبدن, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وكان اللقاء فرصة للطرفين من اجل تبادل وضع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والآفاق المستقبلية لتطويرها.

وفي تقييمهما لمستوى العلاقات بين الجزائر وهولندا أكد نسيب و ايمبدن أنها "ممتازة" معبران عن ارادتهما في تعزيزها اكثر عبر تبادل الخبرة ونقل المعرفة.