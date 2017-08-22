أوبيب توجه اعذارات لبعض الدول بغرض "الالتزام بالاتفاق"

اكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء ان بعض الدول المعنية باتفاق التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والبلدان غير الأعضاء من بينها روسيا قد تلقت امس الاثنين بفيينا خلال اجتماع المتابعة الشهري إعذارات "بالالتزام بالاتفاق" ي موضحا ان تطور عملية تجسيد هذا الاتفاق سيكون افضل خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر سبتمبر المقبل.

و في تصريح عقب اجتماع تفقدي لمحطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة أوضح قيطوني أن "لجان (الأوبيب) أدت عملها حيث ان البلدان التي لم تحترم حصصها قد تلقت إعذارات بالالتزام و اعتقد ان الامور ستكون افضل خلال الاجتماع المقبل المقرر بفيينا في 21 او 22 سبتمبر" و لم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول البلدان و الحصص المعنية.

و كان قيطوني قد اشار في شهر يوليو الاخير الى ان عملية تجسيد اتفاق التعاون بين دول الأوبيب و الدول غير الأعضاء تعتبر "على العموم متازة".

كما عقدت اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء و غير الأعضاء في المنظمة اجتماعها يومي 7 و 8 اغسطس الجاري بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة) من اجل تحديد السبل و الوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق.

تجدر الاشارة الى ان دول منظمة الأوبيب و 11 بلدا منتجا آخرا التزموا في نهاية 2016 بتخفيض انتاجهم الى غاية شهر مارس 2018 و ذلك من اجل امتصاص الفائض من العرض الذي يؤثر على اسعار النفط.