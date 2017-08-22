صحة : الوزارة و النقابات تلتزم بإيجاد حل "سريع" لمشاكل القطاع

التزمت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و شركائها الاجتماعيين "بالعمل سويا" في إطار الحوار لأجل إيجاد حل "سريع" للمشاكل التي يواجهها القطاعي حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأكدت الوزارة في بيانها عقب الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفياتي مختار حزبلاويي مع ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائيين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الخواص و المجلس الوطني لأخلاقيات الطبي أن الطرفان اتفقا على "أن لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد و الدائم و المسؤول".

و أوضح البيان أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة و كانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن و سلامة عمال الصحة و تحسين شروط العمل".

و بهذه المناسبة أكد السيد حزبلاوي أن "التقدم المسجل سيدعم و المكاسب ستحفظ"ي موضحا أن "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"ي يضيف البيان.