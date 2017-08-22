ارتفاع أسعار النفط إثر انخفاض مخزونات النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن شهد السوق علامات انخفاض مخزونات النفط بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 0.27 دولار للبرميل ليستقر عند مستوى 47.64 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجاريةي بينما ارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 0.21 دولار للبرميل ليغلق عند

51.87 دولار للبرميل في بورصة لندن للمعاملات النفطية الآجلة.