إطلاق سراح رئيس وزراء ليبيا الاسبق علي زيدان بعد اختطافه الأسبوع الماضي

أفاد مصدر أمني ليبي أنه تم اطلاق سراح علي زيدان رئيس وزراء ليبيا الاسبق عقب اختطافه من طرف مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي فى العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر الامني أمس الثلاثاء أن " رئيس الوزراء الاسبق علي زيدان أطلق سراحه عقب اختطافه من طرف مجموعة مسلحة الأحد قبل الماضي دون معرفة دوافعهم أو الجهة التي ينتمون إليها ".

وتابع المصدر " لقد تم إطلاق سراحه عقب اتصالات مكثفة أجراها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وتواصله عبر وسيط مع المجموعة الخاطفة والتي انتهت بإطلاق سراحه ".

وكان علي زيدان قد اختطف من مقر إقامته يوم الـ 13 أوت الجاري بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة طرابلس قادماً من ألمانيا.

وبحسب مصادر محلية فإن زيدان جاء بناء على دعوة رسمية من طرف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهدف الاجتماع برئيسه فائز السراج.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تواصلها مع السلطات الليبية لمعرفة مكان وجود علي زيدان رئيس الوزراء.

وتولى علي زيدان رئاسة الحكومة الليبية في الفترة من نوفمبر 2012 إلى مارس 2014 وكان تعرض للاختطاف في أكتوبر عام 2013 من طرف مليشيات مسلحة من داخل فندق (كورنثيا) الذي كان يقيم فيه بطرابلس قبل أن يتم تحريره بعدها بساعات.

هذا وذكر موقع (بوابة الوسط) الليبية أن "علي زيدان بصحة جيدة وموجود في أحد فنادق طرابلس".

وظهرت صور جرى تداولها على الصفحات الليبية بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيها رئيس الوزارء الأسبق علي زيدان ألتقطت له عقب الإفراج عنه.