إمام مسجد للإذاعة:فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أن أمهات العبادات تجتمع فيها

من فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها أيام مباركة حيث شهد رسول الله صل الله عليه و سلم أنها أفضل أيام الدنيا وتشمل يوم عظيم و هو التاسع من ذي الحجة " وقفة عرفات" الركن الأعظم من الحج.

وفي هذا الشأن قال إمام مسجد الفرقان بأولاد إيعيش بالبليدة مالك بن عمرة للقناة الإذاعية الأولى "إن العلماء بينوا سبب الفضل في العشر الأوائل من ذي الحجة أن أمهات العبادات تجتمع فيها وهي الصلاة و الصيام و الصدقة والحج و يكثر التفكير في الفرائض و النوافل فهي من أفضل القربات."

وأضاف إمام مسجد الفرقان أنه "يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد وكذا الصيام نتيجة لدخوله في جملة الأعمال الصالحة ، مشيرا إلى أن بعض أزواج النبي "ص" قد روت أنه من الأفضل أن يصوم المسلم الأيام التسع، فإن عجز فليس عليه أن يفرط في اليوم التاسع الموافق لوفقة عرفات الركن الأعظم في الحج."

من جهتها تستعد العائلات الجزائرية في هذه الأيام المباركة بالصلاة والصيام و الأعمال الصالحة تقربا لله عز و جل شأنه، وعبرت أصداء بعض المواطنين في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى أن كل واحد يقوم بالعمل الصالح حسب طاقته فمنهم من يصوم التسعة أيام و يكثر من الدعاء و يحضر الرجل نفسه لنحر الأضحية حسب الشروط الإسلامية ويتصدق منها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية