تسهيلات أمنية لأزيد من 6 ملايين مسافر عبر الحدود خلال 6 أشهر الأولى ل2017

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح شرطة الحدود قامت خلال السداسي الأول لسنة 2017 بتقديم تسهيلات أمنية لأكثر من 6 ملايين مسافر عبر كافة المعابر الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

و أشار بيان المديرية العامة الى أنه من بين الستة ملايين تم إحصاء أكثر من مليون و 736 ألف مسافر من جنسية أجنبية مروا بدورهم على المعابر الحدودية للجزائر.

كما توزعت حركة الأشخاص بأكثر من 3 ملايين و 893 ألف مسافر على الحدود الجوية تلتها المعابر البرية بما يفوق 2 مليون و 452 ألف مسافري ثم المعابر البحرية التي سجلت 182764 مسافر.

وأكد المصدر أن التسهيلات التي ضمنتها مصالح الشرطة للمسافرين تأتي ضمن مسعى المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية لفائدة الوافدين أو المغادرين لأرض الوطني وحرصا أيضا على توفير الظروف الملائمة عبر نقاط المراقبة ومراعاة عامل الوقت كمؤشر ارتقاء مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

و تعكف مصالح الآمن الوطني على تجسيد الإجراءات التسهيلية لفائدة الحجاج حيث سهلت الإجراءات الشرطية لأكثر من 20 ألف حاج منذ بدأ العملية التي انطلقت في 6 اوت الجاري المستمرة إلى غاية 17 اوت 2017. و ستتواصل إجراءات التكفل من المغادرة إلى التحضير لعودة الحجاج من البقاع المقدسة يؤكد البيان.

إيقاف 22 شخصا بسبب الحظائر العشوائية بالجزائر

وفي إطار محاربة الآفات الاجتماعية و تحقيق الأمن للمواطنين عبر شوارع و أحياء العاصمة أحصى أمن ولاية الجزائر مؤخرا 22 حظيرة غير شرعية وقام بإيقاف 22 مخالفا تم سماعهم على محاضر رسمية و حولت ملفاتهم إلى المصالح المختصة.

كما عالجت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في نفس المدة 297 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية و إيقاف 340 مشتبه فيه بالإضافة إلى معالجة ازيد من 100 قضية حمل سلاح محظور و إيقاف المشتبه فيهم.

المصدر: وأج