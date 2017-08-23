أميناتو حيدر تشيد من بومدراس بدعم الجزائر لقضية الشعب الصحراوي

أشادت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر اليوم الأربعاء ببومرداس بدعم الجزائر شعبا وحكومة لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره مشيرة إلى ان هذا الدعم نابع عن مبادئ الثورة الجزائرية ضد الاستعماري التي ألهمت الكثير من الشعوب المستعمرة.

وعبرت السيدة حيدر عن سعادتها بتواجدها في الجزائر للمرة الثانية -على حد قولها- معتبرة أن المقاومة البطولية للشعب الجزائري من أجل الانعتاق من الاستعماري يشكل "نموذجا يحتذى به"ي مذكرة بموقف الجزائر اتجاه اللاجئين الصحراويين منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت في هذا السياق "نحترم في الجزائر مواقفها المبدئية واستمرارها في استقبال اللاجئين. إنه موقف تاريخي نابع من إرادة إنسانية تأخذ بعين الحسبان الجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الصحراوي والتنكيل به بقنابل النابالم والفوسفور والمقابر الجماعية والتعذيب ضمن سياسة قمع ممنهجة".

ولم يتوقف الدعم الجزائري للشعب الصحراوي- حسبها- إلى هذا المستوى بل كان "غاية في النبل وذلك باستقبال التلاميذ والطلاب الصحراويين في المدارس والأكاديمياتي لكي يساهموا في نهضة مختلف المؤسسات الصحراوية".

وأشارت المناضلة الصحراوية إلى ان الممارسات القمعية للاحتلال المغربي وضعت المملكة في قفص الاتهام لتعمق -كما قالت- من عزلتها على المستوى الدولي مضيفة أن المغرب "يعلق فشله على الجزائر" كلما واجه تنديدا دوليا بسياسته الاستعمارية.

وأوضحت السيدة حيدر في هذا الصددي أن كل ما يقوم به المغرب من قمع "لم ولن يثني الشعب الصحراوي عن مواصلة نضاله بكل إصرار حتى انتزاع حقه في الحرية والعيش الكريم".

ونددت السيدة حيدر بالأحكام الصادرة في حق معتقلي اكديم إزيكي موضحة أن هذه الأحكام جاءت على خلفية مشاركة هؤلاء النشطاء ضمن وفد الاراضي المحتلة في الندوة الدولية المنعقدة سنة 2010 بالجزائري تحت عنوان "حق الشعوب في تقرير المصير: القضية الصحراوية نموذجا".

واختتمت أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية التي نظمت ببومرداس من 10 إلى 23 أغسطس 2017 تحت شعار: تصميم ووفاء لعهد الشهداء بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائري وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية