احباط محاولة سرقة 50 رأس من الماشية من قبل شخصين مسبوقين قضائيا بالجلفة

أحبطت قوات الشرطة بولاية الجلفة, خلال اليومين الاخيرين, محاولة سرقة 50 رأس من الماشية من قبل شخصين مسبوقين قضائيا, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية تعود الى اليومين السابقين حين تلقت مصالح الشرطة لأمن دائرة الادريسية (الجلفة) لاتصال هاتفي عبر الرقم الاخضر (1548) من قبل صاحب شاحنة مفادها تعرضه لمطاردة من قبل سيارة على متنها شخصان حاولا توقيفه للاستيلاء على رؤوس الماشية التي يقلها والمقدر عددها ب 50 رأسا.

وعلى اثر ذلك, تم تنصيب نقاط مراقبة بمداخل المدينة مع القيام بدوريات مكثفة لترصد دخول المركبة الى قطاع الاختصاص ليتم بعدها توقيف المركبة المشبوهة وعلى متنها شخصين في العقد الرابع والخامس ينحدران من احدى الولايات الغربية ومسبوقين قضائيا.