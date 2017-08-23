بوعزوقي يكشف أن الجزائر تنتج ما قيمته 3آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي

صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الأربعاء بعين تموشنت بأن "الجزائر اليوم تنتج ما قيمته 3آلاف مليار دج في القطاع الفلاحي" بفضل الإمكانيات الهامة التي وفرتها الدولة لدعم القطاع.

وأكد بوعزقي خلال زيارة عمل إلى الولاية أن ما تنتجه الجزائر اليوم بــقيمة 3 آلاف مليار دج أي ما يعادل 30 مليار دولار كفاتورة بالعملة الصعبة جاءت بفضل جهود الفلاحين في جميع المستويات و عبر جميع المستثمرات بفضل دعم الدولة و الجهود متواصلة لبلوغ هدف التغطية الشاملة لحاجيات المواطن في كل المستويات و في كل المنتوجات".

وأضاف الوزير خلال وقوفه على مستثمرة فلاحية خاصة بزراعة الكروم ببلدية شعبة اللحم أن الإمكانيات الهامة التي وفرتها الدولة بفضل البرامج التنموية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 بداية بالبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية و مرورا بكل البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي تم بفضلها تغطية أكثر من 60بالمائة إلى 70بالمائة من الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمنتوج الفلاحي و الغذائي .

وسمحت مجموع البرامج التي استفاد منها قطاع الفلاحة -- يضيف الوزير-- إلى بلوغ مستوى هام من الأهداف المسطرة و جعل الفلاحة في قلب التنمية .

وعبر السيد بوعزقي عن استعداد الدولة في مواصلة دعمها للمستثمرين في المجال الفلاحي حيث حث عدد من الفلاحين للتقرب من المصالح الفلاحية بالولاية و تقديم ملفات للاستفادة مما يتضمنه برنامج الامتياز الفلاحي .

كما تفقد الوزير مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج الكروم غير بعيد عن الحزام الأخضر لغابة ساسل ببلدية المساعيد كان صاحبها قد استفاد من قطعة أرضية داخل الحزام الغابي في إطار الامتياز حيث كشف السيد بوعزقي عن مشروع للتحضير لنصوص تنظيمية خاصة بمثل هذه المشاريع تمنح لأصحابها حق الاستفادة من مزايا الامتياز الفلاحي .

وأضاف بذات الخصوص أن مثل هذه الأراضي الغابية تخضع لنصوص قانونية غير تلك الخاصة بالامتياز الفلاحي للمحافظة على طابعها الخاص و التفكير حاليا لإيجاد نصوص تنظيمية تكفل الاستفادة من مزايا الإمتياز الفلاحي وفق رؤية تحفظ خصوصية الغطاء الغابي.

وتوفر محافظة الغابات لولاية عين تموشنت 25 محيط امتياز داخل الحزام الأخضر على مساحة تقدر بـــ326,95هكتار استفاد منها 94مستثمر حيث وجهت الأولوية لسكان المناطق المعنية.

كما نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بتجربة استغلال بعض الفضاءات الغابية في مجال الترويج للسياحة الغابية و التسلية على غرار ما عاينه بغابة الاستجمام ببلدية رشقون.

كما عاين ببلدية واد الصباح مستثمرة لتربية الأبقار و ببلدية حمام بوحجر مستثمرة قيد الإنجاز لتربية الدواجن حيث أكد على أهمية مثل هذه الاستثمارات الخاصة في المساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني و التقليص من فاتورة الاستيراد.