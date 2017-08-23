إنطلاق الطبعة الأولى لبطولة الجزائر للبيتزا بمنتزه الصابلات بالعاصمة

أشرف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ رفقة السيد وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري اليوم الأربعاء بمنتزه الصابلات على إنطلاق الطبعة الأولى لبطولة الجزائر للبيتزا (23 -26 أغسطس) .

وأشار الوالي في كلمته الإفتتاحية أن التظاهرة التي ينظمها ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر بالتنسيق مع شركة نابولي 18-20 الايطالية هي تجسيد لجانب من إتفاقية التعاون التي تشمل مجالات عديدة إقتصادية وثقافية المبرمة بين ولاية الجزائر و مدينة نابولي الإيطالية بغية "تدويل مدينة الجزائر العاصمة وتعزيز مكانتها كمدينة متوسطية منفتحة على مختلف الأوجه الثقافية".

وأوضح السيد زوخ أن التظاهرة فرصة للشباب المشارك في مجال التكوين من أجل إكتساب وتعزيز المهارات في إعداد البيتزا وتمثيل الجزائر في إطار المسابقة العالمية للبيتزا المزمع تنظيمها سنة 2018 بإيطاليا .

من جهته أشار بن جودي بشير مدير عام ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر أن التظاهرة "الأولى من نوعها" وفي طبعتها الأولى بالجزائر ستعرف مشاركة أزيد من 350 مترشح من الجزائر العاصمة وباقي ولايات الوطن بتأطير طباخين إيطاليين مشهورين في مجال صناعة البيتزا و تفتح المشاركة لكل المتخصصين والهواة .

وأضاف أن الحدث فرصة لكافة المهنيين في مجال صناعة وطهي البيتزا في الجزائر يمنحهم إمكانية إكتساب خبرة في المجال خاصة أن هذه الأخيرة تعرف رواجا كبيرا في الجزائر.

وستجمع المنافسة أزيد من 350 مشارك من جميع ولايات الوطن من المتخصصين في طهي البيتزا (بيتزارلو) على مستوى مطعم بربروس بمنتزه الصابلات حيث ستتم المسابقة ابتداء من اليوم 23 اغسطس لتختتم يوم 26 أغسطس وهي مفتوحة للجمهور.

وسيتعرف التظاهرة التي تنظم بالتنسيق مع الجمعية النابوليتانية للبيتزا كذلك بتكوين حول كيفية صنع عجينة البيتزا النابوليتانية الأصلية يؤطره متخصصون ايطاليون (من مدينة نابولي).

وقال المصدر أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحظون بجوائز قيمة كما سيتم تشجيع الخمسة الأوائل عن طريق استفادتهم من دورة تكوينية في فن الطهي لمدة أسبوع بمطعم فخم بإيطاليا.

وأبرز المصدر أن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى سيؤهلون وبطريقة مباشرة للمشاركة في بطولة العالم للبيتزا المزمع إجراؤها سنة 2018 بإيطاليا .

وأوضحت المكلفة بالإعلام و الاتصال على مستوى ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر كريمة بوضياف لواج أن هذه التظاهرة ستخصص فضاءات ومساحات للتعريف بالبيتزا الإيطالية الأصيلة حيث سيسمح للمواطنين وزوار منتزه الصابلات من تذوق مختلف النكهات الخاصة بهذه الأكلة العالمية.