انطلاق أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل لتحضير الثلاثية القادمة

انطلقت هذا الخميس بقصر الحكومة أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل،المخصص لتحضير اجتماع الثلاثية المقبل،وهذا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى.

ويهدف هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة، إلى التواصل وتبادل وجهات النظر من أجل تشاور أحسن بين أطراف الثلاثية.

ويمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين فهو ممثل في هذا اللقاء بأمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد.

هذا وأوضحت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الحكومة تبحث بقيادة الوزير الأول مع شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين عن الإجماع حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتخذ في اجتماع الثلاثية المقبل وتحدد ملامح الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

من جهته أكد الممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد قطيش أنه يقع على عاتق أطراف الثلاثية إلى جانب النهوض بالاقتصاد الوطني تحديد الاولويات على الصعيد الاجتماعي بما هو متاح من موارد مالية ومنها مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.

بوتفليقة يدعو الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى رص الصفوف لكسب معركة التنمية

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعا في رسالة له بمناسبة احياء ذكرى يوم المجاهد الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى "التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية وذلك من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية".

وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه "من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعلاء المثالي بالتضامن والتجند ورص الصفوفي لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم المختلفة" مشيرا إلى أنه "أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين".

وأكد رئيس الدولة أن "التنمية والسيادة والاستقلال يتطلبون كلهم وكذا جميع قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر" مضيفا أن "إجماع وتوحيد قوانا اللذين شكلا المبتغى الجوهري للمسيرة السياسية التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطلاقا من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية وهما خياران أصبحا قراركم السيد خياران أعادا السكينة في ربوع بلادنا وفسحا المجال لملحمة ثرية من الإنجازات على جميع الصعد وفي خدمة الشعب الجزائري".

وبعد إنشاء الثلاثية سنة 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل شهر فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي يهدف إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية.

وفي اطار هذا العقد التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإسهام في خلق مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم وبتعبئة العمال لصالح تنافسية الانتاج الوطني والاستقرار الاجتماعي في حين التزم المستخدمون بترقية اقتصاد منتج والاسهام في مكافحة البطالة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية +الإذاعة الجزائرية