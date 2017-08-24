لجنة الفتوى الجزائرية بالبقاع المقدسة تنشط برنامجا تثقيفيا من أجل التفاعل والتواصل مع الحجيج

تنشط لجنة الفتوى التابعة لمكتب شؤون حجاج الجزائر بمكة المكرمة هذا العام برنامجا ثريا يتضمن فقرات جديدة من أجل تحقيق تفاعل وتواصل دائم مع الحجاج الميامين، وكذا إضفاء جو روحاني و تثقيفي في الإقامات.

وأفاد مبعوث الإذاعة إلى البقاع المقدسة أنه من ضمن هذه النشاطات الأحاديث الدينية كل صباح الذي يلقيه الإمام بمصليات الفنادق عقب صلاة الصبح كما يتلى الحزب الراتب يوميا بعد صلاة الظهر.

وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة الفتوى امحند عزوق إلى أن المرشدين الدينين يقيمون حديث الصباح خلال خمس دقائق وبعد صلاة الظهر ينظم الحزب الراتب، كما استحدثت مسابقة تفاعلية من تنشيط المرشدين تتمثل في أسئلة الفقهية للحجيج،إضافة إلى ذلك يتم حثهم على الذهاب إلى الحرم وختم القرآن الكريم.

هذا وبلغ عدد الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة إلى أكثر من 23 ألفا و 500حاج ، جرى استقبالهم في ظروف جيدة ، حيث يمثل هذا العدد ثلثي الحجاج الميامين سواء المتواجدين في البقاع المقدسة أو في أرض الوطن و باقي الرحلات التي ستتواصل في نفس الظروف الحسنة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية