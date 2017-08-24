تظاهرة دار دزاير:ولايات سيدي بلعباس وتبسة والنعامة وتيارت تصنع الفرجة في الليلة الـ6

صنعت قصبة تبسة وعلاوي سيدي بلعباس وغيرها من المشاهد التراثية العريقة اضافة إلى ولايتي النعامة وتيارت المنشطة للسهرة السادسة للطبعة الثالثة لتظاهرة دار دزاير بالمركب الاولمبي محمد بوضياف أجواء بهيجة حيث كانت في الموعد ليلة امس الأربعاء لتسحر الجمهور الحاضر بألبستها وفلكلورها.

هذا وتنوعت الطبوع والانغام فاضفت جوا من الفرح وهو ما لاقى اعجاب الجمهور الحاضر حيث عبر بعضهم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن استحسانهم لهذه التظاهرة التي تمكنهم من الاطلاع على تقاليد الولايات.

من جهتهم أوضح بعض المشاركين في هذه التظاهرة أهمية ابراز تراث منطقتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها من أجدادهم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية