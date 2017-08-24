حجز 66 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الخميس أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك تمكنت أمس الأربعاء بتلمسان من حجز 66 كلغ من الكيف المعالج

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان الناحية العسكرية الثانية يوم 23 أوت 2017ي كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ66 كيلوغراما".

وبعين قزام الناحية العسكرية السادسة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي "ستة مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع وشاحنتين و3,3 طن من المواد الغذائية و345 رأسا من الماشية موجهة للتهريب فيما تم حجز 1100 لتر من الوقود بتندوف الناحية العسكرية الثالثة".

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل بعنابة الناحية العسكرية الخامسة "محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع فيما تم توقيف 98 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران و تندوف و ورقلة و تمنراست".