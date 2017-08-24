الحكومة وشركاؤها يقررون تأجيل اجتماع الثلاثية

أقرت الحكومة وشركاؤها، في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد هذا الخميس بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة)، تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم، حسب ما أفاد به البيان الختامي الذي توج هذا اللقاء.

وفي مستهل هذا اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل تحضيرا لاجتماع الثلاثية المقبل،أشار الوزير الأول، أحمد أويحيى، الى أن هذا اللقاء يأتي "عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى الـمجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة، بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين".