الفريق أحمد قايد صالح يتفقد وحدة البناء البحري بعنابة

تفقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس، وحدة البناء البحري بعنابة حيث استمع إلى عرض شامل حول مهام ومكونات هذه الوحدة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ففي اليوم الثاني من زيارته الى الناحية العسكرية الخامسة، قام الفريق أحمد قايد صالح، رفقة اللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية بتفقد وحدة البناء البحري بعنابة أين استمع الفريق إلى عرض شامل حول مهام ومكونات هذه الوحدة قدمه رئيسها ليقوم بتدشين الزورق الثالث الذي أنتجته هذه الوحدة بأيادي جزائرية وليطوف بعدها بمختلف مرافقها و ورشاتها الإنتاجية.

وللعلم فإن وحدة البناء البحري بعنابة هي فرع من مؤسسة البناء والتصليح البحريين بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية وهي تضطلع بمهام صناعة وبناء زوارق الإنقاذي زوارق نصف الصلبةي تجديد هياكل السفن قيد الخدمة وكذا تركيب تجهيزات ومنظومات المتن فضلا عن المساهمة في صيانة وتصليح قوارب الصيد التابعة لقطاع الصيد البحري العمومي والخاص.

و تمكنت هذه الوحدة، منذ تدشينها شهر فيفري 2016 من قبل السيد الفريق من صيانة وتصليح تسعين (90) قارب صيد من ولاية عنابة ومن مختلف الولايات الساحلية للوطن وهي تشغل عددا معتبرا من أبناء المنطقة مساهمة بذلك في توفير مناصب شغل والتخفيف من حدة البطالة.

وبمناسبة هذه الزيارة التقى الفريق أحمد قايد صالح بإطارات ومستخدمي وعمال الوحدة أين ألقى كلمة توجيهية ذكّر فيها بالأهمية القصوى التي تُوليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في سبيل عصرنة وتطوير قواتنا البحرية حاثا عمال ومستخدمي هذه الوحدة على التحكم التام في ناصية تكنولوجيا بناء السفن

والزوارق.

وأكد الفريق في كلمته بمناسبة زيارته إلى وحدة البناء البحري بعنابة والتي تأتي عقب زيارات سابقة كما قال على "الأهمية البالغة التي نوليها لمجال بناء وتصليح مختلف الزوارق ليس فقط لفائدة القوات البحرية وإنما أيضا أهميتها بالنسبة لقطاع الصيد البحري العمومي والخاص من خلال استفادتهما من عمليات تصليح وصيانة قوارب الصيد التابعة لهما مع كل ما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية واجتماعية لبلادنا".

وأضاف قائلا "فمن أجل تحقيق هذه الأهداف الكبرى المتعددة الأبعاد عسكريا واقتصاديا واجتماعياي فإنني أعيد التذكير اليوم بمسؤولية إطارات ومستخدمي هذه المؤسسة ذات الطابع التجاري والاقتصادي في مجال حتمية المواظبة الدائمة والمثابرة على التحكم في ناصية التكنولوجية التي يتطلبها البناء المـتـقـن للسفن والزوارق".

"فذلك هو الطريق الصائب الذي ننتهجه بكل مثابرة وإخلاصي في ظل قيادة ودعم وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذا الطريق الذي سيمنح دون ريبي الدفع اللازم لأعمال هذه المؤسسة الهامةالتي يندرج إنجازها مثل غيرها من الإنجازات الأخرى في سياق رؤية ثاقبة ونهج عملي مستقبلي متبصر قوامه الإصرار على ترقية صناعتنا العسكرية الناشئة والطموحة في كافة المجالات الممكنة وسبيله في ذلك إتباع الصرامة في العمل وإخلاص النية حيال الوطن وإثبات القدرة على بلوغ الأهداف المنشودة" ابرز الفريق احمد قايد صالح.

وبعد الكلمة التي ألقاها، استمع الفريق أحمد قايد صالح إلى تدخلات عمال الوحدة الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للعناية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتطوير هذا الميدان من الصناعات العسكرية.

وعقب هذا وضع الفريق أحمد قايد صالح حجر الأساس لمشروع إنجاز نادي الموقع بعنابة.)