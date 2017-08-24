ملاكمة :مشاركة 3 جزائريين في بطولة العالم 2017 (أكابر) بهامبورغ الألمانية

يشارك في الطبعة الـ 19 من بطولة العالم للملاكمة (أكابر) 279 ملاكم يمثلون 85 بلدا من بينهم الجزائر، و التي ستجري وقائعها بين 25 أوت و 2 سبتمبر 2017 بمدينة هامبورغ (ألمانيا).

و ستعرف المنافسة حضور عديد أبطال العالم على غرار، الأوزبكي حسانبوي دوسماتوف (49 كلغ)، الذي أدى موسما رائعا في الرابطة العالمية للملاكمة رفقة "نمور" أوزبكستان، غير أن مهمته لن تكون باليسيرة بحضور الكولمبي يوبرجين مارتينز، صاحب الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016، بالإضافة إلى الكوبي جوهانيس ارغيلاغوس و الروسي فاسيلي اغوروف.

و يبدو أن فئة (52 كلغ)، مفتوحة على كل الاحتمالات بتواجد الجزائري محمد فليسي المتوج بالبرونزية في دورة الدوحة و الكوبي يوسباني فيتيا، صاحب الفضية في مونديال الدوحة (قطر) 2015، و كذا الأوزبكي جاسورباك لاتيبوف، صاحب ذهبية نسخة ألماتي (كزاخستان) سنة 2013.

كما سيشارك في مونديال هامبورغ ملاكمين ذوي خبرة، أمثال مانويل كابي من كولومبيا و سيبر دافيد افيلا من ايرلندا، في فئة 52 كلغ.

و سيكون الملاكم الكوبي لزارو الفاراز (60 كلغ) المتحصل على الذهب خلال آخر ثلاث بطولات عالمية أمام أصعب تحدي له، باستهدافه التتويج بالذهب في هامبورغ للمرة الرابعة تواليا.

و بالتالي ستكون مهمة الجزائري رضا بن بعزيز صعبة في هذه الفئة بجانب الانجليزي كالون فرانش، زيادة على البطل الأولمبي الفرنسي سفيان اوميهة، المتواجد في أحسن رواق للتتويج بالبطولة العالمية.

و سيعتمد الألماني ارتيم هاروتينيان على دعم أنصاره مدينة مسقط رأسه هامبورغ، لمواصلة نتائجه المحترفة ضمن الرابطة العالمية المحترفة للملاكمة.

و تشارك الجزائر في بطولة العالم في هامبورغ بثلاثة ملاكمين "بهدف تشريف الملاكمة الجزائرية"، ويتعلق الأمر بمحمد فليسي (52 كلغ)، صاحب برونزية مونديال 2015 بالدوحة (قطر)، و رضا بن بعزيز (60 كلغ) و توارق محمد يلسين (46-49 كلغ).

و يتواجد وفد المنتخب الوطني منذ يوم الثلاثاء بمدينة هامبورغ بقيادة رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة عبد السلام دراع، بينما يترأس العارضة الفنية كل من الثلاثي عبد الهادي جلاب، أحمد دين و مجيد غادي.

برنامج الجزائيين :

الجمعة 25 اوت / وزن 49 كلغ (الدور 16):

محمد ياسين توارغ (الجزائر) - اليكس وينوود (استراليا)

الاثنين 28 اوت / 52 كلغ (الدور ثمن النهائي):

محمد فليسي (الجزائر) - الفائز بين بابا روساي (اليابان) - بيشت كافيندر

(الهند)

الاثنين 28 اغسطس/ 60 كلغ (الدور ثمن النهائي):

رضا بن بعزيز (الجزائر) - الفائز بين جون كولين (موريس) - لويس كابريرا

-فنزويلا).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية