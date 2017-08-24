غابات: الحرائق تتلف 697 هكتارا في ظرف اسبوع (المديرية العامة للغابات)

أفادت المديرية العامة للغابات في بيان لها اليوم الخميس إلى تضرر مساحة تقدر ب697 هكتار على المستوى الوطني بفعل حرائق الغابات و ذلك خلال الاسبوع الممتد بين 17 إلى 23 أغسطس الجاري.

و اوضحت ذات الحصيلة انه سجل خلال الاسبوع الاخير 92 حريقا اتى على مساحة اجمالية قدرت ب697 هكتارا من بينها 444 هكتارا من الادغال و 197 هكتارا من الغابات و 74 هكتارا من الاحراش اي بمعدل 13 حريقا في اليوم و مساحة 8 هكتارات لكل حريق.

و قد سجل خلال تفس الفترة من سنة 2016 -يضيف المصدر ذاته- 1834 حريقا اتى على مساحة اجمالية قدرت ب9793 هكتارا من بينها 3906 هكتارا من الغابات.

كما عرفت الفترة الممتدة بين 1 يونيو الى 23 اغسطس 2017 تسجيل 2213 حريقا اتلف مساحة اجمالية قدرت ب42637 هكتار منها 15348 هكتار من الادغال و 10568 هكتار من الاحراش و 16721 هكتار من الغابات اي بمعدل 26 حريقا في اليوم و مساحة 19 هكتار لكل حريق.

اما ترتيب الولايات ال10 الاكثر تضررا من حرائق الغابات فتاتي كما يلي: الطارف (12315 هكتار - 194 حريق)ي سكيكدة (5961 هكتار - 157 حريق)ي قالمة (5752 هكتار - 40 حريق)ي بجاية (5537 هكتار - 156 حريق)ي تيزي وزو (2884 هكتار - 280 حريق)ي عنابة (2474 هكتار - 26 حريقا)ي المدية (1712 هكتار - 125 حريق)جيجل (1119 هكتار - 105 حريق)ي سطيف (768 هكتار - 22 حريق)ي عين الدفلى (550 هكتار - 68 حريق).

و ذكرت المديرية العامة للغابات من جانب اخر أنه سيتم الإبقاء على جهاز الوقاية و مكافحة الحرائق الذي وضع في أول يونيو إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر 2017.