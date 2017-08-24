تتويج جزائري في مهرجان للأفلام القصيرة بالعراق

توج الفيلم القصير "عاهدتك" للمخرج الجزائري محمد يرقي بالجائزة الأولى لمهرجان واسط السينمائي الدولي الثاني للأفلام الروائية القصيرة بمدينة الكوت العراقية (جنوب شرق) الذي اختتمت فعالياته مؤخرا وفقا للصحافة العراقية.

ويدور موضوع هذا الفيلم -الناطق بالأمازيغية ومدته 17 دقيقة- حول عهد يضربه أخ لأخته وهو صغير ويحاول الإيفاء به وهو كبير حيث يبرز العمل أيضا جوانب مختلفة من الثقافة المحلية ووضعية المرأة بمدينة بجاية.

ويمثل فيلم "عاهدتك" (2017) ثالث انتاج سينمائي ليرقي بعد فيلميه القصيرين الآخرين "Au bout du tunnel" الصادر في 2006 و"حورية" (2007) وقد عمل أيضا كمساعد مخرج مع مواطنه عبد الكريم بهلول في فيلمه الروائي الطويل "رحلة إلى الجزائر".

وفاز من جهة أخرى الفيلم السوري "كبسة زر" بالجائزة الثانية فيما توج "غيبوبة" وهو عمل مشترك سوري-مصري بالجائزة الثالثة لهذه التظاهرة التي عرفت مشاركة 40 عملا من عدة بلدان بينها تركيا وتونس وأذربيجان وبريطانيا وإيران.

ويعتبر مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام الروائية القصيرة -الذي تأسس في 2016- أهم مهرجان مخصص للأفلام القصيرة في العراق رغم حداثته وإمكانياته المالية "المحدودة" حيث يهدف إلى "إيجاد حراك فني وثقافي" في محافظة جنوبية "يغلب عليها الطابع الديني" وتعاني أيضا من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها العراق وفقا للصحافة العراقية.